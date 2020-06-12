نص البيان المشترك بمناسبة إطلاق الحوار الاستراتيجي

2020/06/12 | 12:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تنشر وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نص البيان المشترك الصادر عن حكومتي العراق والولايات المتحدة بمناسبة إطلاق الحوار الإستراتيجي في 11/6/2020.

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