سرقة جديدة للمبالغ المسترجعة للمتقاعدين

2020/06/12 | 12:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر في مصرف حكومي، عن مفاجأة جديدة في استقطاعات رواتب المتقاعدين.

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