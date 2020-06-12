2020/06/12 | 12:47 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]كشف مصدر في مصرف حكومي، عن مفاجأة جديدة في استقطاعات رواتب المتقاعدين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقة جديدة للمبالغ المسترجعة للمتقاعدين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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