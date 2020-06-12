شاهد: وفاة مسؤول عراقي إثر إصابته بفيروس كورونا

2020/06/12 | 12:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي في محافظة ديالى وسط العراق، اليوم الجمعة، بوفاة احد المسؤولين المحليين بسبب الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-١٩....

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