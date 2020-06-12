2020/06/12 | 12:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي، عن اجراءات أمنية وقائية جديدة اثر تفشي فيروس كورونا في المحافظة الواقعة جنوب شرق العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعلن اجراءات صارمة اثر تفشي فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تعلن اجراءات صارمة اثر تفشي فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).