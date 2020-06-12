كورونا يضرب مجدداً،، اسعار النفط تتراجع

2020/06/12 | 12:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استمر مسلسل خسائر اسعار النفط بعد تعاملات فجر اليوم الجمعة، إذ ارتفعت حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما يعزز خوف العملاء من احتمالية وقوع موجة ثانية من تفشي كورونا على أراضي أكبر أكبر مستهلك في العالم للخام والوقود، حيث تخطى عدد المصابين بالوباء عتبة مليوني شخص.وبحسب تقرير “رويترز”، […]

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