شيخ عشيرة ’’البو نمر’’ يوجه رسالة للكاظمي في ذكرى مجزرة داعش والقبض على مرتكبها

2020/06/12 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محاسن حمدان، الجمعة، أن لا خيار امام الحكومة العراقية، لسد العجز المالي الا بالاقتراض الداخلي والخارجي.

وقالت حمدان، لـ(بغداد اليوم)، ان "البرلمان العراقي رفض الاستقطاع من رواتب المو

بغداد اليوم- بغداد

بحث مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، الجمعة (12 حزيران 2020)، مع سفراء دول ألمانيا وروسيا وبريطانيا، جهود محاربة جائحة كورونا.

وقال بيان لمكتب الفياض، إن "مستشار الامن الوطني استقبل سفراء دول ألمانيا وروسيا وبريطانيا كل

بغداد اليوم-اربيل

أطلق ناشطون، في إقليم كردستان، حملة على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #أين_الـ400 مليار دينار، للضغط على المسؤولين، في الإقليم، لتوزيع رواتب الموظفين، الذين يعانون من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وماتزال

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