تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف

2020/06/12 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – النجف

أعلن مصدر طبي من محافظة النجف، الجمعة (12 حزيران 2020)، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورو...





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