التقاعد تصدر بياناً جديداً بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين وتدعو إلى تحديث البيانات

2020/06/12 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيأة التقاعد الوطنية، الجمعة (12 حزيران 2020)، بياناً جديداً بشأن إعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء اكملت هيأة التقاعد الوطنية بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع الالكتروني اعادة المبالغ المستقطعة بنسبة 99% من المتقاعدين".

وأضافت أنه "تبقى عدد قليل سيتم اعادة ما تم استقطاعهُ مع راتب الشهر القادم آلياً على نظام الحاسبة الالكترونية ولا يتطلب ذلك مراجعة المواطنين ديوان هياة التقاعد الوطنية او فروعها في المحافظات".

وتابع البيان، أنه "لغرض تقليل المراجعة بسبب جائحة كورونا يرجى تحديث بيانات المتقاعد من خلال الهواتف الذكية".

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