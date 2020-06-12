2020/06/12 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحولت قصة القبض على حمار من قبل قوات الأمن في باكستان، الى القصة الأكثر سخرية عبر منصات التواصل الإجتماعي.ووفقا لما أوردته وسائل اعلام محلية فأن الشرطة بعد قيامها بعملية مداهمة في منطقة رحيم يار خان بإقليم البنجاب الباكستاني، لأحد مناطق لعب القمار، قامت بمصادرة 120 ألف دولار و اعتقال 8 من السكان المحليين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على “حمار” متلبسا بممارسة القمار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على “حمار” متلبسا بممارسة القمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).