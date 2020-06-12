ثلاثة علماء كبار وجدل حول “الموجة الثانية” للفيروس التاجي

2020/06/12 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دفع عالم الفيروسات الإيطالي، الاستاذ في جامعة بادوا، أندريا كريسانتي، بفرضية جديدة عن موجة عدوى ثانية محتملة للفيروس التاجي (كورونا).ورأى الأكاديمي الإيطالي المتخصص أن موجة ثانية محتملة لوباء الفيروس التاجي يمكن أن تحدث في فصل الشتاء القادم.وقال كريسانتي في هذا الشأن: “لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكن هناك احتمال كبير […]

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