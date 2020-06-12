2020/06/12 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد امين سر نادي الحدود ومشرف الفريق الكروي حازم تيمور، ان الإدارة تبحث عن الاستقرار الفني وتقديم موسم مميز.وقال تيمور في تصريح لوكالة/ المعلومة/، ان” سياسة الهيئة الإدارية لنادينا ثابتة في مختلف المواسم ، والتي تعتمد الاستقرار الفني اساساً لعملنا وتعاملنا مع الملاكات الفنية والادارية لمختلف الفرق الرياضية التي تمثل النادي”.وتابع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الحدود: نبحث عن الاستقرار الفني وتقديم موسم مميز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الحدود: نبحث عن الاستقرار الفني وتقديم موسم مميز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).