انتحار طبيبة في اربيل

2020/06/12 | 13:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي يوم الجمعة ان طبيبة اقدمت على الانتحار في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طبيبة تُدعى (ز، ف، إ) تبلغ من العمر 26 عاما وتعمل في منظمة قنديل السويدية وجدت متوفية داخل غرفتها.

واضاف المصدر ان التحقيقات الاولية تشير الى ان سبب الوفاة ناجمة عن عملية انتحار من دون معرفة الاسباب.

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