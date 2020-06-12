الفياض يبحث مع سفراء ثلاث دول أوضاع محاربة “كورونا”

2020/06/12 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، مع سفراء ثلاث دول أوضاع المنطقة وجهود محاربة كورونا.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن الوطني في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن ” الفياض استقبل سفراء دول ألمانيا وروسيا وبريطانيا كلاً على حدة في مكتبه الرسمي ببغداد”.وأشار البيان الى أنه ” جرى خلال […]

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