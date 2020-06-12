اخطاء-القرآن- والصبيانوية العلموية؟ - عبدالامير الركابي

2020/06/12 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي أخطاء "القرآن"والصبيانوية العلمويه/1 عبدالاميرالركابي يتصاغر العقل ازاء ذاته كما هو واقع في المنطقة الشرق متوسطية لدرجة مزرية، والامر هنا يظهر متعلقا بالاستيعابية، وبالنطاق او الحدود التي يمكن للعقل بلوغها او التشوف باتجاهها، في وقت يكون هو في ادنى حالات وممكنات الصعود الضروري، ناهيك عن خضوعه لهذا السبب للاطر المستعارة التوهمية، وماينتج عنه من صبيانوبة علموية متشاوفة عن جهل، ومانتحدث عنه ......





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