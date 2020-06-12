لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 15/15 - ضياء الشكرجي

2020/06/12 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.com21. اعتماد سياسة خارجية متوازنة:يدعو التجمع إلى اعتماد سياسة خارجية متوازنة، ذلك على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والتعامل بالمثل، وعدم السماح بخرق السيادة والمصالح الوطنية للعراق، مع اعتماد الموقف المتوازن تجاه الغرب، برفض مواقف العداء وثقافة الكراهة تجاه الغرب من جهة، ورفض الانقياد لأي من القوى الدولية على حساب السيادة والمصالح الوطن ......





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