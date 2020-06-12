2020/06/12 | 13:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد : تم اعادة 99% من المبالغ المستقطعة .. وسيتم اعادة المتبقي مع راتب الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 13:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد : تم اعادة 99% من المبالغ المستقطعة .. وسيتم اعادة المتبقي مع راتب الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد : تم اعادة 99% من المبالغ المستقطعة .. وسيتم اعادة المتبقي مع راتب الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).