الزنجبيل يحمي من الموت المبكر وسرطان الأمعاء

2020/06/12 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متكامل أمرا حاسما لإطالة عمرك.

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