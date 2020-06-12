اختصاصي بعلم الفيروسات: التبرع بالبلازما خال من التأثيرات السلبية

2020/06/12 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاختصاصي في علم الفيروسات الدكتور أحمد صاحب أن آلية التبرع بالبلازما للمصابين بكورونا، تخلو من أي تأثيرات سلبية.

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