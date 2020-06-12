2020/06/12 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 80 اصابة جديدة بكورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 80 اصابة جديدة بكورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).