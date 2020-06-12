وثيقة .. العراق يشكو رداءة الكهرباء المستوردة من إيران

2020/06/12 | 13:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهرت وثيقة مذيلة بتوقيع مدير توزيع كهرباء ديالى طارق خليل ابراهيم تثبت ان الكهرباء المتسوردة من ايران غير مستقرة رغم الالتزام بالقطع في الاحمال.

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