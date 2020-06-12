عشيرة البو نمر تشكر الكاظمي على اعتقال منفذ المجزرة بحق ابنائها عام 2014

2020/06/12 | 13:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبارتقدم شيخ عموم عشيرة البونمر، غازي فيصل الكعود، بالشكر الى القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لمساهمته بالقبض على مشرف المجزرة التي ارتكبت بحق ابناء عشيرته إبان سيطرة تنظيم داعش على المحافظات الغربية في البلاد عام 2014.وقال غازي الكعود، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خطط وتابع وسهر الليالي حتى اكمل مهمته بالقاء القبض على المجرم الذي اشرف على مجزرة البونمر الاليمة وجلبه من خارج العراق".وتوجه الكعود بـ"الشكر نيابة عن عشيرة البونمر الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على جهودة في القبض على المجرم".

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