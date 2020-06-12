استثناء موظفي مجلس النواب من الحظر الجزئي والشامل

2020/06/12 | 13:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس خلف رحيمة، باستثناء موظفي مجلس النواب من الحظر الجزئي والشامل المفروض في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا على نطاق اوسع.

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