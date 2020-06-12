مبادرة نادية تطلق مشروع جديد لدعم 345 عائلة ترأسها النساء في شنكال

2020/06/12 | 13:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال اعلنت مبادرة نادية صباح اليوم الجمعة 2020/6/12 عن إطلاق مشروع دعم جديد خاص بعوائل المزارعين لدعم سبل العيش للنساء والذي ستستفيد منه 345 عائلة من عوائل المزارعين، اغلبها ترأسها نساء في (شنكال) سنجار – العراق.واكدت المبادرة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، أن “المشروع هذا يشمل توفير جميع المواد …

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