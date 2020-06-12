وزير الثقافة ينعى الشاعر قيس مجيد المولى

2020/06/12 | 13:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم الشاعر قيس مجيد المولى ،الذي توفى يوم الأربعاء الماضي في بغداد إثر مرض عضال.

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