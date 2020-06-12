حقوق الانسان تعلن تسجيل حالات اختناق باندلاع حريق في مخيم للنازحين بنينوى

2020/06/12 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الجمعة، اتسجيل حالات ختناق بعدد من النازحين نتيجة اندلاع حريق في مخيم لهم في محافظة نينوى.وقال الغراوي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "حريقا نشب لمساحات شاسعة من الحشائش والادغال المحيطة بمخيم الخازر للنازحين التابع لمحافظة نينوى".واضاف، ان "فرق الدفاع المدني في منطقة قضاء خابات هرعت للسيطرة على الحريق، حيث نجم عن الدخان المتصاعد بسبب الحريق بعض حالات الاختناق للنازحين والذين تم نقلهم الى المركز الصحي لمعالجتهم".واشار الى، ان"اوضاع النازحين في المخيمات يؤكد ان قلقنا البالغ عن الاخطار المحدقة والتي بدأت تهدد حياتهم مما يستدعي على الحكومة بوضع برنامج لاعادتهم الى كافة مناطقهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاث اشهر بغية المحافظة على حياتهم وانهاء معاناتهم الانسانية".

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