بالصور.. تظاهرة مسلحة لمعتقلي رفحاء والسجناء السياسيين احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

2020/06/12 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نظم عدد من المعتقلين السياسيين والسجناء ومحتجزي رفحاء في المحافظات الجنوبية، اليوم الجمعة، تظاهرة حملوا فيها الاسلحة، احتجاجا على قرار حكومي بإيقاف صرف رواتبهم.وطالب المحتجون الذين خرجوا في محافظتي البصرة والناصرية بـ"صرف رواتبهم واعتبروها استحقاق عن الايام التي قضوها في مقارعة النظام الصدامي".

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