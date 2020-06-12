المؤسسة العسكرية وتغيرات بنيتها العقائدية - لطفي حاتم

2020/06/12 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم امرت الدولة العراقية وأجهزتها العسكرية بتغيرات كثيرة وقد تمثل ذلك التغير بتبدل عقيدتها الوطنية ارتباطاً بنظم الدولة السياسية وأيدولوجيتها الفكرية.



اعتمادا على ذلك التوصيف المختزل نحاول متابعة تغيرات فكر المؤسسة العسكرية السياسي اعتماداً على ثلاث فترات تاريخية تتمثل- أولا -- المؤسسة العسكرية العراقية وروحها الوطنية.



ثانيا – العهد الجمهوري وفكر المؤسسة العسكرية السياسي.



ثالثا ......





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