هيئة الاعلام تساهم بكلف إنجاز “بوابات النفاذ الدولية” مع وزارة الاتصالات

2020/06/12 | 13:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، عن التعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير البنى التحتية التابعة لقطاع الاتصالات ومساهمتها في تغطية نفقات مشروع بوابات النفاذ الدولية الذي ستنفذه الوزارة.ونقل بيان أطلعت عليه “يس عراق”، عن رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات اشرف الدهان أنه “نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا، وحرصاً […]

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