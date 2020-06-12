التقاعد تعلن اعادة ٩٩٪؜ من مبالغ المتقاعدين المستقطعة

2020/06/12 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الجمعة، اكمال اعادة ٩٩٪؜ من مبالغ المتقاعدين المستقطعة، محيلة المتبقي الى الشهر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء اكملت هيئة التقاعد الوطنية بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع الالكتروني اعادة المبالغ المستقطعة بنسبة ٩٩٪؜ من المتقاعدين".

واضافت، "تبقى عدد قليل سيتم اعادة ما تم استقطاعهُ مع راتب الشهر القادم آلياً على نظام الحاسبة الالكترونية ولا يتطلب ذلك مراجعة المواطنين ديوان هياة التقاعد الوطنية او فروعها في المحافظات".

وتابعت، "لغرض تقليل المراجعة بسبب جائحة كورونا يرجى تحديث بيانات المتقاعد من خلال الهواتف الذكية".

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