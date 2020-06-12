هيأة التقاعد: إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة ٩٩٪؜ من المتقاعدين

2020/06/12 | 13:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت هيأة التقاعد الوطنية اليوم الجمعة، إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة ٩٩٪؜ من المتقاعدين.

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