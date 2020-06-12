النجف تسجل 88 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/12 | 13:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بالنجف-اين] سجلت محافظة النجف، 88 جديدة بفيروس كورونا.

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