نفوق أكثر من 100 رأس غنم بمنطقة في اقليم كوردستان

2020/06/12 | 13:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد رئيس منظمة الشبكات الزارعية في اقليم كوردستان فريدون الجاف يوم الجمعة بنفوق اكثر من 100 راس غنم بعد شربها من مياه ملوثة في قضاء شهرزور التابعة لمحافظة حلبجة.

وقال الجاف لوكالة شفق نيوز، انه للأسف نفق 102 رؤوس من الاغنام في قرية علياواه التابعة لشهرزور بعد شربها من مياه تسربت من انبوب متهالك من خزان ماء يتم فيه تذويب الاسمدة النباتية لسقي الحقول الزراعية.

واوضح انه بلا شك ان اي كائن حي يشرب من ذلك الخزان سيموت على الفور ولكن الاسمدة الملقاة فيه عند التقائها بالتربة عبر الماء المخلوط معها تفقد مفعولها كاملة وينتهي تأثيرها ولا تشكل خطرا على الانسان والحيوان.

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