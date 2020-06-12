53 خلال يوم واحد.. فرقة الإمام علي تعلن حصيلة جديدة لعمليات دفن المتوفين بسبب كورونا

2020/06/12 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت فرقة الإمام علي، الجمعة (12 حزيران 2020)، حصيلة جديدة لعمليات دفن المتوفين بسبب فيروس كورونا ...





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