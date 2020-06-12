هيئة الاعلام والاتصالات تعلن مساهمتها بإنجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية

2020/06/12 | 13:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات اشرف الدهان، الجمعة، هيئة مساهمتها مع وزارة الاتصالات بإنجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية وتطلق مبادرات تعنى بالثقافة والشباب”.وقال الدهان في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “من خلال سعيها بالاعتماد على سياسة الانفتاح مع كافة الجهات المعنية بقطاع الاتصالات والتعاون بوضع الخطط المشتركة التي تساهم في النهوض […]

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