شجار دامٍ بين قصابين جنوبي العراق ينتهي بحادثة قتل

2020/06/12 | 13:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل رجل يعمل قصابا في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، بمشاجرة بالسكاكين، فيما اشار الى فرار الجاني.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز"، ان قصابين اثنين في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار تشاجرا بالسكاكين، مشيرا الى انتهاء المشاجرة بمقتل أحدهما وفرار الاخر.

واضاف المصدر انه جرى نقل المتوفي الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الامنية المختصة تحقيقا بشأن الحادثة، مبينا، انه يجري البحث عن الجاني الذي فر من موقع الحادث الى مكان مجهول.

وتزايدت الجرائم الجنائية في المحافظات العراقية في الآونة الاخيرة، منذ تطبيق اجراءات حظر التجوال والتباعد الاجتماعي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما تسجل بعض تلك الجرائم ضد مجهولين، كما تعرضت النساء بصفة خاصة الى جرائم قتل متعمد، ومنها ماحدث يوم الثلاثاء الماضي حين اقدم مسلحون مجهولون، على قتل اثنتين من النساء في العاصمة بغداد، ولاذوا بالفرار، في حادث مجهول دوافعه.

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