تعرف على التفاصيل،، هل كان حواراً استراتيجياً من أجل الأمن والطاقة وأرشيف البعث،، أم “إملاءات”؟

2020/06/12 | 13:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتهى اللقاء الحواري التفاوضي العراقي الامريكي، امس الجمعة، وسط أجواء تترقب نتائج أكبر ودعوات سياسية لحسم ملفات عالقة بين الطرفين.وعُقد اللقاء عبر دائرة الفيديو المغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا، لتحديد المواضيع الرئيسية التي ستُعهد بعد ذلك إلى لجان لإجراء مناقشات طويلة الأمد في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.وكالة الصحافة الفرنسية عن […]

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