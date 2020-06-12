الغراوي : تعرض عدد من النازحين للإختناق نتيجة حريق بالقرب من مخيم الخازر

2020/06/12 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مفوضية حقوق الانسان، عن اختناق عدد من النازحين نتيجة اندلاع حريق في احدى المخيمات بمحافظة بنينوى.

وأوضح عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح، ان حريقا طال مساحات شاسعة من الحشائش والادغال، المحيطة بمخيم الخازر للنازحين التابع لمحافظة نينوى، مبينا ان فرق الدفاع المدني في قضاء “خبات” هرعت للسيطرة على الحريق، الذي تسبب بحالات اختناق للنازحين، تم على اثرها نقل عدد منهم الى المركز الصحي لتلقي العلاج.

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