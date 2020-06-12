استقرار الدولار والذهب يرتفع.. اطلع على الاسعار في المحافظات العراقية

2020/06/12 | 14:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهدت اسعار الدولار في المحافظات العراقية، اليوم الجمعة، استقرارا ما عدا محافظات الجنوب التي شهدت ارتفاعا قليلا.وجاءت اسعار الدولار في بغداد: (بيع : 124500 / شراء : 123500 )كردستان العراق: ( بيع :124500/ شراء : 123500 )محافظت الجنوب: ( بيع : 124750 / شراء : 123750 )المحافظات الغربية: ( بيع : 124500 / شراء : 123500 )وشهدت اسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظاوجاءت اسعار المثقال عيار 24 ( بيع : 345,504 / شراء : 340,504 )مثقال خليجي عيار 21 ( بيع : 302,316 / شراء : 297,316 )مثقال عراقي عيار 21 ( بيع : 287,316 / شراء : 282,316 )

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