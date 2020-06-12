2020/06/12 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع اليورو قليلا مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، ليظل قريبا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع، إذ توقف المتعاملون عن البيع لجني أرباح أحدث ارتفاع.

وخلال جلسة التداولات في آسيا، انخفض الدولار الأسترالي وعملات أخرى شديد التأثر بالمخاطر قبل أن تتعافي وترتفع مقابل الدولار الأمريكي الذي يُعتبر ملاذا آمنا، عقب ارتفاع أسهم أوروبا.

وكان المستثمرون قرروا في وقت سابق تخفيض مراكزهم بعد زيادة سريعة في الرهانات على الأصول عالية المخاطر والتي انطلقت بفضل آمال لمزيد من إعادة فتح الاقتصادات في الكثير من الدول.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1315 دولار، ليظل قريبا من 1.1422 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه يوم الأربعاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6881 دولار أمريكي بعد أن نزل لأدنى مستوى في عشرة أيام عند 0.6799 في الجلسة الآسيوية.

وارتفعت عملات دول الشمال الأوروبي، وكذلك فعل الدولار الكندي الشديد التأثر بالنفط، والذي صعد في أحدث تعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.3585.



وسجلت الكرونة النرويجية أكبر تحركات إذ ارتفعت 0.6 بالمئة إلى 9.5665 مقابل العملة الأمريكية.

وتجاهل الجنيه الاسترليني حقيقة انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمئة في أبريل نيسان من مارس آذار إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة بحسب ما أظهرته بيانات رسمية اليوم الجمعة.

ويرى المستثمرون أن الرقم هو على الأرجح قاع الانهيار قبل تعاف طويل وبطئ.

واستقرت العملة البريطانية في أحدث تعاملات عند 1.2606 دولار وانخفضت 0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 89.79 بنس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليورو يرتفع والعملات العالية المخاطر تتعافى مع توقف جني الأرباح) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليورو يرتفع والعملات العالية المخاطر تتعافى مع توقف جني الأرباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).