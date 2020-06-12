نقابة الاطباء: اصابة 366 طبيبا عراقيا بـ”كورونا”

2020/06/12 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة الاطباء في العراق اليوم الجمعة عن اصابة 366 طبيبا بفيروس كورونا منذ بدء الازمة الصحية وحتى الان فيما اشارت الى ان اعلى الاصابات سجلت في بغداد تليها البصرة ثم كربلاء والديوانية وميسان، فيما أكدت عدم تسجيل وفيات جديدة.وقالت النقابة في بيان صحفي ان الاطباء يواصلون عملهم وهم يبذلون اقصى الجهود ويتحملون المخاطر […]

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