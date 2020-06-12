فرقة الإمام تعلن دفن أعلى حصيلة لضحايا كورونا خلال 24 ساعة في مقبرة النجف

2020/06/12 | 14:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة يومية لعدد المدفونين من المتوفين اثر اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما أكدت دفن 53 متوفياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في فرقة الامام علي القتالية اللواء الثاني-الحشد الشعبي، عبد الحسن الحيدري، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه: "نعلن ارتفاع عدد من تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف، والتي تم تخصيصها لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي حتى اليوم الجمعة".وأضاف الحيدري، أن "العدد الكلي للمتوفين وصل إلى 550 شخصاً، بينهم 3 أشخاص من الديانة المسيحية بعد دفن 53 متوفياً جديداً بالجائحة خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية".وبين، أن "من بين المتوفين 45 شخصاً من بغداد، واثنين من النجف الاشرف، وواحد من محافظة بابل، ومتوف واحد من المثنى، واخر من محافظة ذي قار، وواحد من صلاح الدين ، وواحد من قضاء بلد".وأكد، أن "أعداد المتوفين بالجائحة تزايدت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين خصوصا من العاصمة بغداد بينهم عدد من الشباب وايضا طفل من مواليد 2011"، مشيراً إلى أن "سبب ارتفاع الحالات الوفيات تعود لعدم التزام وتهاون المواطنين بالإرشادات الصحية للوقاية من هذا الفيروس القاتل".

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