تسجيل أكثر من 1500 إصابة بفيروس كورونا ووفاة واحدة في قطر

2020/06/12 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزار الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 1517 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة المصابين أرتفعت منذ بدء تفشي الفيروس في قطر إلى 76518 حالة، وشفي 53296 شخصا، فيما لا تزال 23222 حالة نشطة".

وأضافت أن"عدد الوفيات الكلي أرتفع إلى 70 حالة، ويوجد 229 شخصا في العناية المركزة".

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بغاد اليوم-بغداد

أعلنت وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الجمعة (12 حزيران 2020) تهيئة معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي للوزير الصحة، في بيان، أن الاخير "اشرف ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت فرقة الإمام علي، الجمعة (12 حزيران 2020)، حصيلة جديدة لعمليات دفن المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت دفن 53 متوفياً خلال يوم واحد.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عبد ا

بغداد اليوم – النجف

أعلن مصدر طبي من محافظة النجف، الجمعة (12 حزيران 2020)، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في النجف سجلت 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المح

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