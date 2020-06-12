وزير الصحة يعلن تهيئة معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بكورونا

2020/06/12 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغاد اليوم-بغداد

أعلنت وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الجمعة (12 حزيران 2020) تهيئة معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي للوزير الصحة، في بيان، أن الاخير "اشرف ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا ووفد وزاري وطبي متخصص اليوم الجمعة الموافق 12 حزيران 2020".





وأكد، أن "الوزارة اقدمت على استثمار معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا، ومن اجل تقليل الزخم على المستشفيات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات لباقي المرضى وتوفير الانسيابية باستقبال الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع مؤسسة عقيق الخيرية".





واشار الى أن " مراكز طبية في معرض بغداد ستكون جاهزة خلال الاسبوع القادم اذ سيتم تجهيز القاعات بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة مختبر متخصص بفحوصات كورونا ووحدات اشعة متخصصة مع توفير سكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في هذا المكان".

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