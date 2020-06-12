2020/06/12 | 14:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة نادي الميناء تجدد تعاقدها مع مدرب الميناء الروماني تيتا فاليريو لقيادة فريق الكرة بالموسم الجديد

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