مطار السليمانية يعلن استعداده لإستئناف الرحلات وفق التعليمات الصحية

2020/06/12 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إدارة مطار السليمانية الدولي، الجمعة، ان توقف الرحلات الجوية من والى المطار يأتي بقرار من سلطة الطيران المدني، فيما أعلنت استعدادها لإستئناف الرحلات وفق التعليمات الصحية.وقالت الادارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “هناك شكوى من المواطنين من عدم استئناف الرحلات الجوية”، مشيرة الى ان “الرحلات توقفت منذ 15 آذار الماضي […]

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