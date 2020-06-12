مصابو كورونا في معرض بغداد بعد امتلاء مستشفيات العاصمة

2020/06/12 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تهيئة وتجهيز أسرة للمصابين بفيروس كورونا في معرض بغداد الدولي، مشيرا الى أن المعرض سيستقبل المصابين الاسبوع المقبل.كورونا وقال حسن التميمي في بيان تلقته وكالة صدى ، إنه اشرف ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ

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