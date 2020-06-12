التركمان يدعون المكونات في كركوك للجلوس على طاولة لاستبدال ادارة المحافظة

2020/06/12 | 14:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جددت الجبهة التركمانية يوم الجمعة مطالبتها باناطة منصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد الى شخصية من المكون، داعية باقي المكونات في المحافظة الى الجلوس على طاولة حوار للتوصل الى اتفاق لاستبدال الادارة الحالية.

واعتبرت الجبهة في بيان اليوم أن "منصب المحافظ في كركوك هو استحقاق قومي لكل المكونات ومطلب جماهيري، ولا يحددها ارقام وبيانات ونتائج انتخابات تشوبها التزوير، وان مجلس النواب العراقي في اكثر من قانون، اكدت بان مستقبل كركوك الاداري والسياسي لا يحددها ارقام ونتائج الانتخابات".

وشدد البيان على ان "لكركوك خصوصية مكوناتية وذلك لتعرضها للتغيير الديموغرافي قبل و بعد 2003 وتمثل نموذجا في التعايش السلمي ولابد من فسح المجال للجميع لكي يكون له بصمة في ادارة محافظة تتمثل بالتنوع القومي".

وتابع البيان انه "نظرا لتولي القوميتين الكوردية والعربية هذا المنصب منذ 17 عاما، فأننا ندعو ممثلي المكونات للجلوس على طاولة الحوار الاخوي، من اجل بحث ادارة جديدة لمحافظة كركوك تتمثل فيه كل القوميات، والذهاب الى تدوير هذه المناصب واصدار تعليمات وقرارات خاصة من مجلس الوزراء لتعيين معاونين ومستشارين في ادارة محافظة كركوك وبالتساوي، وتحقيق ادارة مشتركة تعكس الواجهة الحقيقية لمكونات كركوك بدلا من استحواذ طرف سياسي على ارادات الاطراف الاخرى."

طالب "تركمان ايلي" يوم الاربعاء بعزل رئيس الحكومة المحلية بالوكالة في محافظة كركوك راكان الجبوري من منصبه واناطة المنصب بالمكون التركماني.

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