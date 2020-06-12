الجلسة الأولى ناقشت العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة والثقافيّة بين العراق والولايات المتحدة

2020/06/12 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا بشأن الحوار الاستراتيجي الدائر بين العراق والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوفد العراقي برئاسة الوكيل الأقدم عبد الكريم هاشم، عقد مع وفد حكومة الولايات المتحدة الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي عبر دائرة تلفزيونيّة مغلقة وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجيّ المُوقّعة في العام الفين وثمانية.

وأضاف البيان، أن الجلسة الأولى للحوار خصصت لمناقشة العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة والثقافيّة بين البلدين، مشيرا الى ان الوفدين أكدا سعيهما لتوطيد العلاقات في ظلّ الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظميّ.

وتابع، أن هذه الجلسة ستكون بداية لسلسلة جلسات أخرى للحوار الاستراتيجيّ على أمل أن تُعقَد الجلسة المقبلة بشكل مُباشِر في واشنطن عند توافر الظروف المُناسِبة.

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