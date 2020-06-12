الصحة تنفي إصابة فالح الفياض بفيروس كورونا

2020/06/12 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة، ما تم تداوله من انباء عن إصابة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي، والخاص بتشخيص فيروس كورونا باسم فالح فيصل فهد الفياض، مزور ولا أساس له من الصحة، مؤكدة انها ستتخذ اجراءات عقابية شديدة بحق من يقوم بنشر الكتب المزورة، ويحاول تهديد الأمن الصحي للبلد، وإرباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة، داعية المواطنين الى عدم تناقل مثل هذه الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.

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