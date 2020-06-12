الساعدي: الكاظمي وجه هيئة التقاعد بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين

2020/06/12 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، تلقي الهيئة توجيها من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين.

وقال الساعدي في تصريح، إن رئيس الوزراء وجه بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين، وبدأت الهيئة العمل فوراً وسيتم رفعها إلى بطاقاتهم الذكية.

وأعلنت هيئة التقاعد الوطنية انه بإمكان المتقاعدين التوجه الى مكاتب الدفع الالكتروني لاستلامها، كما وجهت هيئة التقاعد الوطنية دعوة إلى أصحاب منافذ الصرف الالكتروني، بعدم استقطاع مبالغ إضافية أو عمولات عن صرف المبالغ المستقطعة من المتقاعدين والتي جرى إعادتها إليهم.

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